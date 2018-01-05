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2 kızı babaları tarafından katledilen anne cenazede en önde saf tuttu

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 08:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul’da annelerinden boşanma aşamasındaki şiddet eğilimli babaları tarafından katledilen Elif ve Hira’nın cenazesi, vicdanları kanattı. “Aylarca feryat ettim, ailem dahil kimse oralı olmadı” diye isyan eden anne Dilek Yardım, sesini duymayanları utandırırcasına, cenazede erkeklerin önünde tek başına saf tuttu.

İstanbul Maltepe’de anneleriyle boşanma aşamasında olan şiddet eğitilimli babaları Ali Yardım tarafından öldürülen Elif Mina (4) ve Miray Hira (2) için dün Sancaktepe Yenidoğan Camii’nde cenaze töreni düzenledi. “Aylarca feryat ettim, ailem dahil kimse oralı olmadı” diyen anne Dilek Yardım, şimdiye kadar sesini duymayanlara kızlarına veda ederken isyan etti.

Kızlarının tabutlarını omuzlayarak musalla taşına kadar taşıyan anne, boynuna kızının emziğini taktı, cenaze töreninde en önde saf tuttu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre acılı anne, gözyaşları içinde, sesini duymayanlara “Hiçbiriniz sahip çıkmadı. Hepinize yalvardım, benim yavrularım gitti, kuzularım gitti. Kollamadınız bizi, korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin buradan” diyerek “Ne olur uyan anneciğim, emziklerini getirdim, ne olur uyan Elif” diye ağıt yaktı. 2 küçük kardeşin cenazesi, namazın ardından Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Anahtar Kelimeler:
istanbul Dilek Yardım

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
kadın hayasız olunca
en ön safta cenaze namazı kılmış mış
@bayath pislik bayatf,sana doğurtacaksın çocuğu anlaman için.
@bayath zorunuza mı gitti
@bayath öncelikle sen insan mısın. sizi gidi din tacirleri. kadıncağız 2 evladını kaybetmiş, siz neden bahsediyorsunuz. Allah'ım sana yalvarıyorum ''dünyamızı bunun gibilerden temizle. huzur içerisinde yaşayalım''
benim karımda çocuklarımı öldürürdü ama ben karımdan satın aldım çocuklarımı şu anda tanesi 250 bine mal olmuş 2 çocuğum var Allah yokluklarını göstermesin yani imkan elindeyken alsaydın çocuklarını kaçırsaydın vs çare çoktur
@erkan_1975_bazzz ne pislik yorum yaaa, yaratık gibisin, insan değilsiniz.
@medikalci gerçekler acıdır, acıdı mı
yazik olmus Allah yardimci olsun acisini dindirsin
YA OKU OKU OKU DİNİMİZIN İLK EMRİ....KADIN NEDEN NAMAZ KILMASIN....KILABİLİR
ateş düştüğü yeri yakar da eğer o ana yüreği ise bir başka yanar öyle kural kitap teamül fetva dinlemez. Allahtan sabır diliyor ve saygıyla eğiliyorum karşısında
ALLAHIM DUY ARTIK ACILI İNSANLARIN FERYADINI O YAVRUCAKLARIN NE GÜNAHI VARDIDA BÖYLE Bİ ACIYI YAŞADILAR BİR ŞEREFSİZİN ELİNDE HAYATLARINDAN OLDULAR MEKANLARI CENNET OLSUN İNŞALLAH. DEVLETDE ARTIK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI BÖYLE VİCDANSIZ İTLER HAPSE GİRİPTE HAYATLARI BOYUNCA YEDİĞİ ÖNÜNDE YEMEDİĞİ ARDINDA YAŞATILMAMALI. EN AĞIR VE ACILI ŞEKİLDE İDAM EDİLMELİLERKİ SUÇ İŞLEMEDEN ÖNCE DEFARLARCA DÜŞÜNSÜNLER. YETER ARTIK MASUMLAR ÇEKMESİN HERKESİN CEZASINI.
Allah sabır versin çok ama çok büyük acı
adaletin giderek azaldığı güzel ülkemde, sonumuz bu haberleri daha sık görerek gelecek ve artık alıştığımızda ülkemiz diye bileceğimiz bir yer olmayacak...
Acınız ne kadar büyük olursa olsun Allaha isyan etmek ve şirk koşmak çok büyük günahtır. Öyle şeyler verirki önceki dertlerini aratır devlet yetkililerine yada kurumlarına kızıp cenaze namazına erkeklerle beraber saf tutmak dinde yeri yoktur. Allahtan başka sığınacak kimsemiz yok Allah verir Allah alır canlarımızı onun içinde sadece bahaneler gerekir. Bu sınav dünyasında Allah yardımcın olsun ablacım diyecek bişe yok başka...
@Serkanaydogar kadın cenaze namazı kılamaz diye kitabın neresinde yazıyor?
bu iki yavrunun ölümünden baba ne kadar suçluysa annede babadan daha suçlu bu kadının hareketlerine bakın ortalıgı yıkıyor dedye çatıyor sen nasıl dedesin diye ya sen nasıl annesinki camide bile şov yapıyorsun cenaze namazı kılmak kadına farz degil vacip degil sünnet degil dört basın şov yap anne şov yap sen o şovu çoçuklarını korumak için yapacakdın çoçuklara allah rahmet eylesin.
evi dişi kuş yapar
kimbilir zavallı kocasına ne yaptıki adamı cinnet getirip 3 ölüme sebeb oldu .OLABİLİRMİ SİZCE? ????
@zer_comert_1995 olur kardeşim şu kadının camideki hareketlerine bakın ki ortalıgı yakıp yıkıyor demekki eşininde cinnet geçirip çoçuklarını öldürüp sonrada intihar etmesinin tek sebebi
allah belasını versin diyeceğim ama vermiş zaten... nasıl insansınız siz bu nasıl bir vicdan...!!!
kadının cirkef ligi her hâlinden belli yazık oldu babaya ve çocuklara benim bazı duyumlardan aldığım bilgilere göre kadın sürekli polisi arayıp adamı yildirmis içten pazarlıklı bir kadın olan baba ve çocuklara oldu şimdi bu kadın vicdanen rahatsız olduğu için bu durumda
@avsarsoylu Bir kadının hiçbir hâli çocuklarının öldürülmesine mazeret olarak ileri sürülemez.
@avsarsoylu Çok haklısınız.. Yazık oldu babaya ve çocuklara
ulan kadinin iki evladi gitmis, bir Allah in kulu sahip cikmamis. siz burda konustugunuz kadinin en önde namaz kilmasi. insanliginiz, ruhlariniz ölmüs sizin. yaziklar olsun hepinize
allah kimseye evlat acisi vermesin cok kötü bir durum bu yavrularin ne günahi vardi be seni allah affedecekmi onlari öldürürken canin sizlamadimi öldün ama sende onlar seni affetmeyecek buna eminim
bir insan nasıl oluyor da evlatlarına kıyıyor ya aklım almıyor Allah' ından bulsun ..Allah geride kalan sevdiğine sabır versin..
adi şerefsiz cehennem ateşinin odunu olursun inşallahh alçak herif önce kendine sık cehenneme git o meleklerden ne istedin allah anneye peygamber sabrı versinn içim parçalandıı kafam durdu keşke bişeler yapabilsek anne için :((
HİÇKİMSE BANA YARDIM ETMEDİ DEDİ ŞİDDET GÖREN MASUM KADIN....BU VİCDAN AZABI HEPİMİZE YETER...
ALLAH (cc) kimseye böyle acılar yasatmasin vicdansiz ve duyarsiz yorum yapan arkadaslar eminim bekardir cocuklari oldugunda anlarlar
Kadınlar hep arka plana atıldı,günah haram diye harem odalarına tıkıldı, ilim ve medeniyetde Arap adetlerine sokuldu,erkekler kendini kadın yerine koysun o dar kafalarda isyan eder o zaman. tabiki ön safda duracak, safların en önüne her zaman layikdirler, sadece cenaze namazında değil....
Yukarıda yazılan yorumları okudukça insan olduğumdan utanıyorum.Siz nasıl bir yaratıksınız
Ates düstügü yeri yakar allahim sen hic kimseyi evlat acisi ile sınama yarabbim allah yar ve yardimcin olsun allah sabirlarini versin ne istedin ya sen nasil bir babasin kedi bile yavrusunu agzinda tasiyor sen hangi vicdanla yaptin kadin cektiklerini anlatiyor madem iyiydin neden duzelmedin neden evine yuvana sahip cikmadin da iki tane ana kuzusuna kiydin sen nasil bir seysin insanlarimiz da yok namaz kilmis yok en ön saftaymis yasamayan bilemez basina gelmeyenlerde boyle atar tutar iste ne diyeyim bizler millet olarak ne zaman bu ön yargilardan kurtulacagiz allahim sen islah eyle bu kullarini
bu ülkede sesini kimse duymaz
burada aşlağıkça yorum yapanlar cennet anaların ayakları altında derler kişiliksiz insanlar bu ülkede kadın olmak nekadar zor lanet olsun o bir ANA YA ANA
KİMSE KIVIRMASIN TOPLUM OLARAK BİTİĞİZ BATMIŞIZ 2 TANE BEBE KURBAN EDİLİYOR KİMSE BŞR ŞEY YAPMIYOR EMNİYETDE ZATEN ÇOKTAN BİTİK HAYIRLISI BAKALIM BİNDİK BİR ALAMETE GİDİYORUZ KIYANETE...
ALLAH'ım böyle bir acıyla kimseyi imtahan etmesin.Anneye ALLAH,sabırlar versin başı sağolsun çok büyük acı..
Sorun kadının namaz kılması değil Bu hale nasıl geldik iki tane can gitti ve onu canı alan kişi baba
@polathan76 kardeş babayı bu hale cinnet haline getiren kim önce buna bakmak gerekir
Aile hekimliği benzeri aile psikolog veya aile psikiyatris hekimliği olmalı aileleri takip etmeli düzenli olarak görüşmeli sorunlu olanları tespit edip tedaviye başlamalı..Yazık günahtır,içim parçalandı..
BENİM ANLAYAMADIĞIM NEDEN KADIN SIĞINMA EVİNE ALINIYOR BENCE TAM TERSİ OLMALI ADAM ALINSIN VE KESİNLİKLE BIRAKILMASIN DAYAK YİYEN KADIN ŞİDDET MAĞDURU OLDUĞU ANDA ADAMA ZİNCİRİ TAKILIP NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMALI AMA ASLA BIRAKILMAMALI 4 TANE ARKADAŞIM EŞLERİ TARAFINDAN VURULDU BİRİ ÜLKE DEĞİŞTİRDİ BİRİ ÖLDÜ İKİSİ KURŞUN DELİKLERİ İLE HAYATTA AMA YAŞAYAN ÖLÜLER
ALLAH RAHMET EYLESİN. ANNEYE DE SABIR İHSAN EYLESİN. EKONOMİSİ BOZUK, İŞSİZLİĞİN ,, HAYAT PAHALILIĞININ KOL GEZDİĞİ ÜLKEDE ANALARDAN 3-4 ÇOCUK İSTEYENLER NE ÇOCUKLARI, NE ANALARI KORUYABİLİYOR... CENAZEDE YAS TUTUYOR GÖRÜNEN YAKINLARI ZATEN SAHİP ÇIKMAMIŞ. ÇOK ACI...
YA Bİ TİKTİRİN GİDİN ,KADIN ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞIYOR ,ÇOCUKLARI BİR HİÇ UĞRUNA ÖLDÜRÜLMÜŞ ...HALEN CENAZE NAMAZINDAN BAHSEDİYORSUNUZ KILAR MI ,KILMAZ MI DİYE BAL GİBİDE KILMIŞ. KADIN ÖLMÜŞ LAN ÖLMÜŞ ACIDAN, İSYAN ETMEMEK LAZIM DİYE YAZMIŞ BAZILARI KAFAYI YEMİŞSİNİZ SİZ İNSAN DEĞİLSİNİZ ....
DUYGUSUZ TOPLUM, DUYMAZ. SAĞIR VİCDANLAR
kadın insan değilmi.. namazını tabiiki en önde kılacak.. çünkü o çocukların tek yakını o.. anneleri o.. diğerleri ne.. zurnanın son deliği diğerleri.. Allah sabır versin anneye.. çocuklar cennete, öldüren iskele babası ise cehenneme..
Anne olmayan ya da kadın olmayan ya da içinde merhamet, duygu olmayan vicdansız mahluklar anlayamaz bu kadını, Allah onlara da versin diyeceğim ama düşman başına bile istenmeyecek bir durum. Allah kardeşimize sabır versin meleklerine kavuşana kadar huzurlu bir yaşam nasip etsin.
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