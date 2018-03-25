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2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, yavru köpek, Hacıbektaş Veli Bulvarı üzerinde oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü.

2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, yavru köpek, Hacıbektaş Veli Bulvarı üzerinde oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Yavru köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çukurdan çıkarıldı.
Merkez Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı üzerinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu. Çukurun içinden ses geldiğini duyanlar, aşağı bakınca yavru köpeği görüp, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle çukurun çevresini açtı. Yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası, çukura uzanan itfaiye eri, yavru köpeği çukurdan kurtardı.

FOTOĞRAFLI

2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

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