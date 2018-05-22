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2 milyon dolarlık soygun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te son 5 yılda aralarında kuyumcu, döviz bürosu ve bir işadamının evinin de bulunduğu 5 yerden 2 milyon dolar civarında döviz ve altın çalan 5 kişilik çete polis operasyonu ile yakalandı.

2 milyon dolarlık soygun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te son 5 yılda aralarında kuyumcu, döviz bürosu ve bir işadamının evinin de bulunduğu 5 yerden 2 milyon dolar civarında döviz ve altın çalan 5 kişilik çete polis operasyonu ile yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, son 5 yılda işlenen 5 silahlı soygun olayını aydınlattı. Soygunların yapıldığı yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin soygunlarda kullandığı sahte plakalı otomobilin marka ve model bilgisiyle kentteki aynı marka ve modelde olan yaklaşık 2 bin otomobili incelemeye aldı. Otomobilleri, jant rengi, ayna şekli gibi farkları tespit eden ekipler, çetenin hırsızlıklarda kullandığı otomobilin gerçek plakasına ve hırsızların kimliklerine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla Celalettin G., İzzet Ö., Halil İbrahim K. ile Ercan İ. ve kardeşi Erdal İ.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, 2013 yılında Şanlıdere Caddesi'ndeki PTT şubesini ve Yeşilırmak Geçidi'ndeki bir market zincirinin şubesini soyarak yaklaşık 4 bin lira çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin ayrıca, 2016 yılında Suriyeli işadamı Hasan Cafer'e kendilerini polis olarak tanıtarak ellerini kelepçeledikten sonra 1,5 milyon dolarını çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin yine 2016 yılında bir döviz bürosuna otomatik silahlarla ateş ederek girdiklerini ve buradaki 400 bin lira değerinde döviz ve TL aldıkları, son olarak da geçen perşembe günü Üniversite Bulvarı'ndaki bir kuyumcudan 1 kilo 235 gram altın, 4 bin 340 lira, 3 bin doları çaldığını tespit etti.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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