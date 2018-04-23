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2 milyonluk uyuşturucu hapı baca deliğinde sakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

2 milyonluk uyuşturucu hapı baca deliğinde sakladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin piyasa değeri 2 milyon lira olan uyuşturucu hapı, çekyat ve baca deliğinde sakladığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.R. (28) takibe alındı. Narkotik madde arama köpeği Hera’nın da katıldığı operasyonda, M.R.’nin Yeni Mahalle’deki evinde çekyatın altına ve baca deliğine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira oluğu belirtilen 91 bin 29 ’captagon’ uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.R. ekipler tarafından şehir merkezinde yakalandı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu M.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 milyonluk uyuşturucu hapı baca deliğinde sakladı

2 milyonluk uyuşturucu hapı baca deliğinde sakladı

2 milyonluk uyuşturucu hapı baca deliğinde sakladı

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