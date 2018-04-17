Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karabörtlen mahallesinde yaptıkları yol kontrolünde 2 minibüs dolusu kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli ilinden Muğla’ya içkili işletmelerde tüketilmek üzere kaçak içki getirileceği yönünde istihbarat alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Ula Karabörtlen mahallesi yol kontrol noktasında, Denizli’den gelen 2 minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada; minibüslerde bulunan 3 şüpheli şahıs ile birlikte, 1.242 şişe 1,5 litrelik sahte bandrollü kaçak şarap ile 3 bin 898 şişe 2 litrelik kaçak bandrolsüz şarap olmak üzere toplamda 9 bin 659 litre kaçak şarap ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen kaçak şaraplara el koyulmuş olup, olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.