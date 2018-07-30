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2 otomobil, aynı yerde kanala uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1 dakika arayla aynı yerde kontrolden çıkarak, yağmur suyu kanalına düşen iki otomobilden birinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1 dakika arayla aynı yerde kontrolden çıkarak, yağmur suyu kanalına düşen iki otomobilden birinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban İ. yönetimindeki 16 KA 006 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında, Şehitler Kavşağı mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, yağmur suyu kanalına düşerken, kazada yaralanan olmadı. 1 dakika sonra aynı yöne giden Cabir Bolat'ın kullandığı 16 ABH 842 plakalı otomobil, ilk kazanın meydana geldiği yerin 15 metre gerisinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, su seviyesi düşük olan kanala düşerek, ters döndü. Kazada, sürücü Cabir Bolat ile otomobilde bulunan Kenan, Makbule ve Yusuf Bolat (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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