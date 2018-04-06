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2 otomobil çarptı; 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Yavuz Sokak ile İsmet İnönü Caddesi kavşağı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mulchtar Alıev (36) idaresindeki 11 AL 799 plakalı otomobil ile Yılmaz Ömer G.

2 otomobil çarptı; 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Yavuz Sokak ile İsmet İnönü Caddesi kavşağı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mulchtar Alıev (36) idaresindeki 11 AL 799 plakalı otomobil ile Yılmaz Ömer G. idaresindeki 11 EH 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhlis A.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2 otomobil çarptı; 3 yaralı

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