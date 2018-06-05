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2 PKK'lı terörist minibüste el bombalarıyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu minibüsünde 2 PKK'lı terörist el bombalarıyla yakalandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu minibüsünde 2 PKK'lı terörist el bombalarıyla yakalandı. Teröristlerin sorgularının ardından örgüte yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi daha gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, Çukurca'da el bombalarıyla yaklanan 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 bölücü terör örgütü mensubu çantalarında bulunan 4 el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda Çukurca ilçe merkezinde belirlenen bir adrese yapılan operasyon neticesinde 5 şahıs bölücü terör örgütüne yardım ettikleri şüphesi ile gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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