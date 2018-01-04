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2 polisi bıçaklayan doktorun, akıl ve ruh sağlığı araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan doktor Y.A.'nın (32), akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için psikiyatri servisinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Y.A., önceki gün Kilimli Semt Polikliniği önünde, elindeki bıçakla çevreye rahatsızlık verince, çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Doktor Y.A., kendisine müdahale eden komiser Orkun D.'yi alnından, polis memuru Uğur G.'yi ise sağ gözünden yaraladı. Kaçan Y.A.'yı yakalamaya çalışan polis memuru Yusuf B. de düşerek hafif yaralandı.

Bölgedeki diğer ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından akıl ve ruh sağlığı bakımında rapor alınması için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne gönderildi. Hastaneye yatırılan Y.A.'nın Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Yaralanan polis memurlarından Orkun D. ve Yusuf B. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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