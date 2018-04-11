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2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 04:21 | Son Güncelleme

Adana’da evinin tuvaletinde 2 saat mahsur kalan yaşlı adam polis tarafından kurtarıldı.Olay, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi.

Adana’da evinin tuvaletinde 2 saat mahsur kalan yaşlı adam polis tarafından kurtarıldı.

Olay, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Halil Kütük evinde tuvalete girdi. Daha sonra elektrikler kesilince yaşlı adam dili bozuk olan kapıyı açamadı. Yaşlı adam bağırarak yardım istedi. Yaşlı adamın yardım seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis 10’uncu katta bulunan daire çıkarak apartmanda oturan biriyle birlikte kapıyı açtı. Polis içeri girerek yaşlı adamı tuvaletten çıkartıp evinin salonunda bulunan koltuğu oturttu. Yaşlı adam iki saat boyunca tuvalette mahsur kaldığını söyledi.

Polis yaşlı adama su verip sakinleştirirken sağlık ekipleri yaptığı incelemede sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

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2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
2 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
3 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
4 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
5 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
6 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
7 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
8 / 8

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

2 saat tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
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