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2 saatte 34 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2 bin 400 polisin katılımıyla asayiş olaylarını önlemek amacıyla uygulama yapıldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da 2 bin 400 polisin katılımıyla asayiş olaylarını önlemek amacıyla uygulama yapıldı. 39 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması ile meydana gelebilecek muhtemel asayiş, ahlak ve kumar olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen uygulamaya, 39 ilçede 2 bin 400 polis katıldı. İstanbul'da saat 23.00'da başlayıp 01.00'da biten uygulama kapsamında umuma açık yerlerle, alkol satışı yapan iş yerleri denetlendi. 2 saat içinde 4 bin 248 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirilirken haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişi gözaltına alındı. Gece saat 22.00'dan sonra alkol satışı yapan 49 işyerine de cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

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