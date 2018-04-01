2 Şahsın üzerinde bonzai ve esrar yakalandı

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda bonzai ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Zey Köyü yakınlarında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ç., ile M.D., isimli şahısların üzerinden 100 gram bonzai ve 10 gram ise esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.