2 tabanca ve 20 çıkın uyuşturucuyla yakalandılar

Bursa’da, narkotik polisi, uyuşturucu uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişiye yönelik ekipler baskın düzenledi. Baskında E.B, Ö.M, Y.M. ve S.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, satışa hazır 20 paket sentetik kannobinoid, bir miktar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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