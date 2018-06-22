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2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

KONYA'da, işçi Uğur Uyar (46), vinçle havaya kaldırdığı yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blokun halattan kayıp üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi oldu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, işçi Uğur Uyar (46), vinçle havaya kaldırdığı yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blokun halattan kayıp üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. İşçi Uğur Uyar, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blok vinçle taşımak için havaya kaldırdı. Halattan kayan mermer blok, Uyar'ın üzerine düştü. Durumu fark eden arkadaşları, parçalanan mermerin bir kısmını vinçle kaldırıp, Uyar'ı ağır yaralı kurtardı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen Uyar, yaşamını yitirdi. Uğur Uyar'ın cenazesi, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi oldu2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi oldu2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi oldu2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi oldu

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