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2 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü narkotik polisleri araç içinde uyuşturucu madde getiren 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü narkotik polisleri araç içinde uyuşturucu madde getiren 2 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu satıcıları çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları çalışmada, İl merkezine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araçta yaptıkları aramada 10,64 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 7 bin 430 lira paraya el konuldu. Araçta yakalanan uyuşturucu satıcıları K.C., C.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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