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2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

OĞLUNUN NASIL KURTARILDIĞINI ANLATTI Çorum'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan Ahmet Muhammed Turan'ın babası simit ustası olan Gökhan Turan, oğlunun nasıl kurtarıldığını anlattı. Oğlunu tencerenin içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten 3 çocuk babası Turan, "Şaşkınlık içerisindeydim.

OĞLUNUN NASIL KURTARILDIĞINI ANLATTI

Çorum'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan Ahmet Muhammed Turan'ın babası simit ustası olan Gökhan Turan, oğlunun nasıl kurtarıldığını anlattı. Oğlunu tencerenin içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten 3 çocuk babası Turan, "Şaşkınlık içerisindeydim. Ahmet bizim en küçük evladımız. Onu görünce, 'Bu çocuk bu tencerenin içerisine nasıl girdi?' diye düşündüm. İtfaiyeyi aradım, yardım istedim. Geldiler, oğlumu kurtarmak için çok çaba harcadılar. Oğlumu o halde görenler gülüyordu. Yarım saat süren çalışma sonrası oğlumu itfaiye ekipleri kurtardı. Ağlayım mı güleyim mi ben de bilemedim. Çok şükür oğlum o tencereden çıkartıldı. Oğlumun sıkıştığı tencereyi saklamak istedim. Büyüdüğünde tencereyi göstermek istedim. Ama tencere ortadan kayboldu. Nerede bilmiyorum" dedi.

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