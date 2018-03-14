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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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