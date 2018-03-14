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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, A.Ö.

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, A.Ö. (45), iddiaya göre, babasının yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğuna göz kırptı. Durumu fark eden baba, dışarı çıkardığı A.Ö.'yü çevredekilerle dövdü. A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. A.Ö., iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızını, göz kırptı. Kızına göz kırpan A.Ö.'yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı. Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.'yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisi yapılan A.Ö.'nün, emniyetteki sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

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