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2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, kendisini 'Polisim' diye tanıtıp, çeşitli bahanelerle 2 yaşlıdan altınlarını ve dövizlerini aldığı öne sürülen F.N.Y.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, kendisini 'Polisim' diye tanıtıp, çeşitli bahanelerle 2 yaşlıdan altınlarını ve dövizlerini aldığı öne sürülen F.N.Y. (19), otobüs terminalindeki iş yerinde yemek yerken yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan F.N.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merkez Menteşe ilçesinde yaşayan N.Ö. (78) isimli kadının evine geçen pazartesi günü gelen dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. Telefonunun FETÖ üyelerince dinlendiği ve şüphelilerin yakalanması için operasyon yapılacağı yalanı söylenen yaşlı kadından altınları ve paraları istendi. Bunun üzerine N.Ö. de dolandırıcıya 9 bilezik, 9 çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 altın yüzük ile 60 bin lirasını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö., polise gidip, şikayetçi oldu. Aynı gün C.A. (70) isimli adamı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini başkomiser olarak tanıttı. C.A.'ya, kimliğinin kuyumcu soygununda dükkanda bulunduğu, çetenin yakalanması için parasal desteğe ihtiyaç duyulduğu söylendi. Bunun üzerine C.A., evde bulunan 5 bin dolar, 22 bilezik, 4 cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ve 1 altın yüzüğü poşete koyup, dolandırıcı ile randevulaştığı yere gitti. Cumhuriyet Caddesi'ne giden C.A., otomobilden inmeyen dolandırıcıya poşeti teslim etti. C.A. da bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu. İki dolandırıcılıkla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı. Kent merkezindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcının, F.N.Y. olduğunu belirledi. Otobüs terminalindeki iş yerinde yemek yediği sırada gözaltına alınan F.N.Y.'nin üst aramasında dövizler ve altınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan dolandırıcının kendisine poşet içinde getirilen paraları alma anı, MOBESE kamerasınca kaydedildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, polisin halktan para istemeyeceğini belirterek, böyle durumlarda karşıdaki kişiye inanılmaması gerektiğini vurguladı. FOTOĞRAFLI

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