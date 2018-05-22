2 yıl önce işlenen kar maskeli cinayete 2 tutuklama

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Murat Berber'in (35) 2 yıl önce aracıyla otoparktan çıkarken kar maskeli kişinin kurşun yağmuruna tutularak öldürmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Olay, 26 Haziran 2016'da Çaycuma ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Berber, arkadaşları Niyazi S., Taner A., Mücahit T. ve Fatih B. ile birlikte kahvede sohbet ettikten sonra evine gitmek için otoparktaki aracına bindi. Murat Berber'in arkasından gelen kar maskeli bir kişi, tabancayla aracın içine ateş etti. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Murat Berber, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli bir kişinin otomobildeki Murat Berber'e kurşun yağdırdığı görüldü. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
2 yıl süren çalışmalarda polis, toplanan delil ve istihbarat çalışmalarının ardından, Ş.U.T., T.G., E.V., R.A., D.T., M.T., R.M., Ö.K. ve F.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.A. ve M.T. sevk edildikleri Çaycuma Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Ş.U.T., T.G., E.V. ve D.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.M., Ö.K. ve F.Y.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin, ölen Murat Berber ile birlikte sahte altın dolandırıcılığı yaptıkları iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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