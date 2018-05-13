2 yıldır kayıp annesini arıyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te yaşayan İsmet Özkur (49), 2 yıl önce kaybolan Alzheimer hastası annesi Hatice Özkur'u (74) arıyor.
Karabük'te 2016 yılının Şubat ayında Yeşil Mahalle Cami Altı Sokak'taki evinden ekmek almak için çıkan 2 çocuk annesi Hatice Özkur, geri dönmedi. Çocukları İsmet ve Hikmet Özkur, tüm çabalara karşın annelerine ulaşamayınca, güvenlik güçlerine haber verdi. Polis ve jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de Araç ve Filyos çaylarında arama yaptı. Ancak Öztürk'ün izine rastlanmadı.
İsmet Özkur, annesinin fotoğrafı bulunan 'Kayıp aranıyor' yazılı afişleri kentin değişik noktalarına astı. Umutlu bekleyişini sürdüren Özkur, "Emniyet, jandarma her yere haber verdik. Ellerinden geleni yaptılar, ama bir sonuç alamadık. Stresten dolayı saçlarım döküldü, rahatsızlandım. Bugün özel bir günde yanımda olmasından çok mutluluk duyardım. Hala daha umudumuzu kesmedik. Bir yerden çıkacak gibi oluyor. Ona benzer birini görsem, hemen yanına gidiyorum, ama öyle bir şey yok" dedi.
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