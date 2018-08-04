2 yıldır kayıp oğlunu arıyor

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde mobilyacı Bülent Emetli'den (35) yaklaşık 2 yıldır haber alınamıyor.

Ayvalık'ta mobilyacılık yapan Bülent Emetli, 12 Temmuz 2016 tarihinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Evli ve 1 çocuk sahibi Bülent Emetli'nin bulunması için güvenlik güçlerinin yaptığı tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. 2 yıldır çalmadık kapı bırakmayan acılı baba Halil Emetli, her gün oğlundan gelecek müjdeli haberi umutla bekliyor.

Oğlunun işinde gücünde ve evine bağlı bir insan olduğunu belirten Halil Emetli, "Özbekistan uyruklu gelinimiz Luiza da oğlum gittikten sonra torunum Efe'yi de alarak İstanbul'a dönmüştü. Şimdi gelinimiz ve torunum Efe yanımızda ama oğlum yok. Oğlumu aramadığımız yer kalmadı. Gelinimiz, oğlumun Yunanistan'a kaçtığına dair sosyal paylaşım sitelerinde paylaşımlar gördüğünü söylüyor. Ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum" dedi.

Halil Emetli, oğlu hakkında bilgisi olanların ya da görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

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