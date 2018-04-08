20 bin liralık mal çalıp 2 bin liraya satan hırsız yakalandı

Adana’da bir iş yerinden 20 bin TL değerinde sigara ve içki çalan 2 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda zanlıların içki ve sigaraları 2 bin TL’ye sattıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, olay, geçen 6 Nisan gecesi Toros Mahallesi 78004 Sokak’ta bulunan kuruyemişçide meydana geldi. Kuruyemişçi Özcan Aydın akşam saatlerinde dükkanını kilitleyip gitti. Sabah saatlerinde ise iş yerine geldiğince Özcan, dükkanının kepenklerinin kesilip içeriden 10 bin TL değerinde sigara ve 10 bin TL değerinde içki çalındığını gördü. Bunun üzerine Özcan, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kameradan hırsızlardan birinin Hasan K. (22) olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan Hasan K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, sorgusunda, “Çaldık evet ama görsem bir daha tanımayacağım birine gidip 2 bin TL karşılığında sattım” dediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında 2 şahsın iş yerinin demir korkuluklarını açıp içeri girdiği ve çuvala içki ile sigaraları doldurup gittiği görülüyor. Diğer hırsızın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.