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20 dolar haftalığını almak için iş arkadaşlarını öldürmüşler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

SARAYBURNU'nda bir hafta önce Afgan uyruklu Nurzaman Talas (30)'u 20 dolar haftalığını almak için bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Afgan uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı.

20 dolar haftalığını almak için iş arkadaşlarını öldürmüşler

Ali AKSOYER/ISTANBUL, (DHA) SARAYBURNU'nda bir hafta önce Afgan uyruklu Nurzaman Talas (30)'u 20 dolar haftalığını almak için bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Afgan uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kağıt toplayıcısı olarak çalıştıkları ve aynı depoda kaldıkları öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Fatih, Aksaray Mahallesi, Sarayburnu mevkiinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda Nurzaman Talas(30) ile kardeşi Ferit Talas bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Nurzaman Talas kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ferit Talas ağır yaralanmıştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki kardeşin, kağıt toplayıcısı olarak bir kağıt deposu için çalıştıkları ve haftalık 20 dolar ücret aldıkları tespit edildi.

20 DOLAR İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Olay günü haftalıklarını alan iki kardeşin gezmek için Sarayburnu'na geldikleri, bu sırada kendilerini takip eden iş arkadaşlarının saldırısına uğradığı belirlendi. Polis şüphelilerin kaldığı Güngören'deki kağıt deposuna yaptığı baskında Afganistan uyruklu Bilal A.(23), Ali Ş.(22) Zabet İ.(20) ve Sahir S.(24) gözaltına alındı. Şüphelilerin haftalık aldıklarını bildikleri arkadaşlarını takip ederek parayı almaya çalıştıkları, onların direnmesi üzerine bıçaklama olayının meydana geldiği öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Bilal A.(23), Ali Ş.(22) Zabet İ.(20) ve Sahir S.(24) tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

20 dolar haftalığını almak için iş arkadaşlarını öldürmüşler20 dolar haftalığını almak için iş arkadaşlarını öldürmüşler

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