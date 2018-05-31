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20 saniyede 9 bin 500 liralık altın bilezikleri çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, merkez Kayapınar ilçesinde biri başörtülü, diğeri kara çarşaflı iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcudan, 20 saniye içerisinde piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 2 bilezik çaldı.

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, merkez Kayapınar ilçesinde biri başörtülü, diğeri kara çarşaflı iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcudan, 20 saniye içerisinde piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 2 bilezik çaldı. Şüphelilerden kara çarşaflı kadının, karşısındaki güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen bilezikleri çaldığı görüldü. Merkez Kayapınar ilçesi Metropol semtinde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi giren biri başörtülü, diğeri kara çarşaflı iki kadın, inceleme bahanesiyle vitrindeki bilezikleri istedi. Şüphelilerden kara çarşaflı olanı, kuyumcunun oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak, piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 2 bileziği alıp, çantasına attı. Ardından şüpheliler, dükkandaki gence bilezik fiyatlarını sordu. Genç, fiyat öğrenmek için babasını telefonla araması gerektiğini söyleyince, şüpheliler, "Biz de burada oturuyoruz. Pazara gidip alışveriş yapalım. O zaman da baban dönmüş olur" diyerek dükkandan çıktı ve bir araca binip kayıplara karıştı. Olayın ardından gelen kuyumcu Abdülselam Çelik, oğlunun anlattıklarından sonra durumdan şüphelenip bilezikleri sayınca eksik olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Çelik, hırsızlığı tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bilezikleri kuyumcunun dalgınlığından yararlanarak alan şüphelinin karşısında bulunan güvenlik kamerasına baktığı ve kameranın kendisini çektiğini görmesine rağmen 20 saniye içerisinde bilezikleri alıp, çantasına attığı görüldü. 'ÇOCUĞUMU KANDIRARAK BİLEZİKLERİ ÇALMIŞLAR' Olayı anlatan kuyumcu Abdülselam Çelik, "Pazartesi günü saat 17.45'te iş yerinden ayrıldım abdest almak için. O sırada fırsattan istifade iş yerine gelen 2 bayan, bileziklere bakmak istediklerini söylemişler. Çocuğu kafaya almışlar, bilezikleri çıkarmışlar. Ve oğlum farkında olmadan 2 bileziği çalmışlar. Değeri 9 bin 500 liradır. Büyüklerimizin, alimlerimizin bir lafı var; 'Bu Ramazan ayında şeytanlar bile bağlanır'. Bu bayanlar şeytanlardan bile daha öteymiş. Ramazan ayında o kadar zahmet, cefa çekiyoruz. Ancak kiramızı çıkarabiliyoruz. Ramazan ayı içerisinde çocuğumu kandırarak bu malımızı çalmışlar" dedi. Kuyumcu Çelik, şüphelileri tanıdığını da belirterek, "En kısa zamanda mallarımı getirsinler. Aksi takdirde maddi manevi davacı olurum. Sizin peşinizi bırakmam. Bilezikleri aldıktan sonra sokakta bekleyen bir araca binip gitmişler. Çocuğu kandırıp bilezikleri alırken, 'Alışveriş yapmaya gideceğiz. Yukarda oturuyoruz zaten. O zamana kadar baban da gelir' demişler. Bu Ramazan ayında hakkımızı helal etmiyorum ve peşlerini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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