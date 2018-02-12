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20 saniyede jet hırsızlık! Herkesin gözü önünde motorsikleti çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir binanın önüne gelen 2 hırsız, semtin en işlek sokağında çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden park halindeki motosikleti, yaklaşık 20 saniyede direksiyon kilidini kırarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların rahatlığı 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Olay, geçtiğimiz 30 Ocak Salı günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten evine dönen Paşa Acar, 34 EE 5951 plakalı 10 bin lira değerindeki motosikletini direksiyonunu kilitleyerek park etti. Acar’ın evine gitmesinin ardından yine akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 hırsız, yolun karşısından motosikletin yanına geldi. Hırsızlar çevrede dolaşan vatandaşların gözleri önünde motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Ardından da motosikleti itekleyen hırsızlar üstüne binerek kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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VATANDAŞLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE 20 SANİYEDE ÇALDILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsız yolun karşısına geçiyor. Motosikletin yanına gelen hırsızlar, direksiyon kilidini kırıyor. Hırsızlar daha sonra motosikleti yola çıkartıyor. Hırsızlardan biri motosikleti sürerken diğeri de arkasından itekliyor. Daha sonra hırsızlar vatandaşlar çevrede yürüdüğü esnada motosikletle birlikte kayıplara karışıyor.

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YAN SOKAKTA MOTOSİKLETİN MALZEMELERİNİ BULDULAR

Olayın ardından sabah saatlerinde evden çıkan Paşa Acar, motosikletinin yerinde olmadığını görünce önce çekildiği düşündü. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Acar, motosikletinin akşam saatlerinde 2 hırsız tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini alan Acar, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ertesi günü ise yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı sonucu motosikletimin aynaları, plakalığı ve sepeti ile sepetin koyulduğu demir aparat bulundu.

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"KREDİ ÇEKİP ALMIŞTIM, MOTOSİKLET GİTTİ AMA HALA ÖDÜYORUM"

Motosikletin sahibi Paşa Acar, “2 kişi buradan gelip motosikletin direksiyon kilidini kırdılar. Ardından da itekleyerek aşağıya götürdüler. Sonra motosikletin parçaların otoparkın kenarında bulduk. 1 tane kadın köpeğini gezdirirken plakayı görüyor. Polis ekiplerini arıyor, onlar da parçaları bana veriyor ama motosiklet hala piyasada yok. Motosikletler trafikte çevrildiği zaman araç muamelesi görüyor ama çalındığı zaman da bisiklet muamelesi görüyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Motosikletimin bulunmasını ve polis ekiplerinin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Motosikletimin değeri 7-8 bin lira civarındaydı. Kredi çekip almıştım, halen daha 6-7 bin lira ödemem var. Motosiklet ekipmanlarıyla beraber bana yaklaşık 10 bin liraya patladı. Mağdurum” dedi.

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Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kağıthane hırsızlık

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