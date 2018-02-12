20 saniyede jet hırsızlık! Herkesin gözü önünde motorsikleti çaldılar

Olay, geçtiğimiz 30 Ocak Salı günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten evine dönen Paşa Acar, 34 EE 5951 plakalı 10 bin lira değerindeki motosikletini direksiyonunu kilitleyerek park etti. Acar’ın evine gitmesinin ardından yine akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 hırsız, yolun karşısından motosikletin yanına geldi. Hırsızlar çevrede dolaşan vatandaşların gözleri önünde motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Ardından da motosikleti itekleyen hırsızlar üstüne binerek kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE 20 SANİYEDE ÇALDILAR



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsız yolun karşısına geçiyor. Motosikletin yanına gelen hırsızlar, direksiyon kilidini kırıyor. Hırsızlar daha sonra motosikleti yola çıkartıyor. Hırsızlardan biri motosikleti sürerken diğeri de arkasından itekliyor. Daha sonra hırsızlar vatandaşlar çevrede yürüdüğü esnada motosikletle birlikte kayıplara karışıyor.