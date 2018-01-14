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20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 06:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

Beşiktaş’ta gece saatlerinde taksiyle geldiği 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek’in sosyal medya hesabından 10 saat önce paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler Sitesinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, babaannesi ve dedesiyle yaşadığı öğrenilen üniversite öğrenci 20 yaşındaki Hazal Akyürek, gece saatlerinde taksiyle siteye geldi.

Taksiden indikten sonra 6. katındaki evine çıkan genç kız, ardından henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Olayın ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise genç kızı intihar mı yoksa düşme sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN 10 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının “yıkık biri” yorumuna karşılık “hangimiz değil” diye cevap vermesi dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
intihar Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ve yaşam özgürlüğü dediğimiz şey hani diyanete saldırılıyordu ya evlenme yaşı için kızlar 9 yaşında buluğ çağına erişir fakat 20 sine gelsede akıl ulaşamaz onun içindirki akıl ve buluğ denir kızın sabah 4 e. kadar işi ne sokakta
Sen okumaya gelmişin istanbula,ama ders değilde daha çok Sevgili ayağınamı bunalıma girip canına kıydın ,,
Nerden biliyorsun gerizekalı ölen kişinin arkasından atıp tutuyorsun.
ölen bir insanın arkasından böyle konuşup, sonra da kendilerini iyi insan zannediyorlar ya bu tipler...
@anksinan hemen senaryoyu yazdın yani..
acıların en kötüsü evlat acısıdır ALLAH KİMSEYE VERMESİN
ERKEK ARKADAŞ KURBANI OLMUŞ OLABİLİRR BÖLE GÜZEL KIZLARII HEP RUH HASTASI TİPLERR BULURRR
Allah rahmet eylesin. Bir insanın vücut sağlığı kadar, ruh sağlığı da önemli.
Sen çalış didin kızım okusun diye o gece 4 de eve gelsin.
Kız intihar etmiş belki kafası bozuk ve dışarıdaydı o gün. Bu her gün böyle olduğu anlamına mı geliyor? Kız hayatına kıymış farkında mısın bu kolay bir şey mi ruh hali düzgün olan sağlıklı düşünebilen biri bunu yapar mı?? Hala gelmiş saat 4 bilmemne. Sığ düşünceli olmayın bu kadar
ve gitti ...yaşamayı dünyadaki birçok insandan daha mı az haketti!!!
Ateş düştüğü yeri yakar Allah sabır versin
Taksici kurbanıda olabilir. Taksi araştırılsın
gumkad63@ haberi nerenden okudun iyi oku olay 04 de olduğu yazıyor sokakta olduğunu nasıl anladın ???
@maslan_1980_giphi ben haberi üstünkörü okumama rağmen geldikten 15 dk sonra dediğine göre en azınsan 3.45te dışarıda olduğunu anladım. Bu rahmetli için söylemiyorum ama yakışıklı erkek yoluyla kızları tuzağa düşürüp kayda alıyorlar. Sonra da internete atarız diye fuhuş yapmalarını istiyorlar. Kızlar uyanık olun uyanık.
Allah ailesine sabır versin. Kendisi seçimini yapmış, kendince bedelini ödemiş.
YAZIK OLMUŞ KIZA,HİÇ KİMSEYE KENDİ HUZURLU HAYATINDAN VE KENDİ CANINDAN FAZLA DEĞER VERMEYECEKSİN. birde zamanında evinde,yurdunda olacak arkadaş seçimine dikkat edeceksin.yeni gençliğin dikkat etmesi gerek.
profilinde 6 ay önce ölsekmi napsak demis. kimse duymamis o zaman kizin cigligini. ailesi olarak olayin üstüne gitmeleri lazim o yaslarda bir genc kiz sosyal medyada ölümden bahsediyorsa vardir o ihtimal. istanbul’a okumaya gelipte cok piskolojisi bozulan insan var hic birsey olmasa cevredeki piskopatlar daraltiyor insani. aile önemli faktör cocuklariniza sahip cikin. yazik oldu daha hayatin basinda böyle birsey olmamasi gerekiyordu. Allah rahmet eylesin.
bu kadar güzel bir kızı üzen kimse Allah da onun yüzünü güldürmesin, hayat boyu yaptığının bedelini çeksin...
Çok genç yazık olmuş. Sırları ile gitmiş. Durup dururken kimse canına kıymaya kalkmaz. Allah af etsin ...
ALLAHım kimseye evlat acısı göstermsin....
Allah rahmet eylesin
Allah ailesine sabır versin
Mevla'm Rahmet Etsin İnş'ALLAH ,:(
Ailesi başında olsa belki farklı olurdu.Bu yaşlarda kafa hafif oluyor malum.Etrafıda belli kapılırsan harcanısın.Bunun gibi milyonlarda örnek var azcık rahat ortamı bulan sonuna kdar şaçmalıyor ve bu tur kızlarıda okullarında it köpek genelde rahat bırakmıyor.Piskolojik olarakta mantıktan uzak ve zayıfsa her türlü kötlüğü açık oluyor insan.Çağdaşlık diye diye batının tüm igrenç ynlerini almışız,gençlerimiz bunu bir üst kültür olarak görüyor ve o şekilde yaşamazsa kendisinin geri kaldıgını yada çagdağ vs olamayacagını düşünüyorlar.
Çok üzüldüm. Allah yardımcın olsun güzel kız.
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