Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında bir araçtan 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Fırat Köprüsü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı olarak otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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