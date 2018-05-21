200 kişi, belediyenin iftarından sonra hastaneye kaldırıldı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenen iftarda, yaklaşık 200 kişi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Ramazan ayı nedeniyle her gün farklı mahallerle iftar yemeği veriliyor. Belediye tarafından geçen cumartesi günü merkez Karatay ilçesinin Doğanlar ve Büyüksinan mahallelerinde, dün de merkez Meram ilçesinin Yenice, Kovanağzı, Batı Hadimi, Ladikli ve Arif Bilge mahallerini kapsayan 2 farklı noktada iftar düzenledi. İftar yemeğine mahallelerde oturan binlerce kişi katıldı. İftarda, 2 yemek firması tarafından hazırlanan çorba, etli pilav, helva ikram edildi. Yemek yedikten sonra evlerine dönen mahalle sakinlerinden karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti başlayanlardan bazıları, ambulanslarla bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere müracaat etti. 2 günde yaklaşık 200 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenilirken, bu sayının özel hastanelerle birlikte artabileceği belirtildi. Olayın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yemeklerden numune alınıp, inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum