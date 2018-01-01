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200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 09:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Adana'da eskortluk yapan Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği M.A.'nın penisini ısırdı. M.A., ise Müge U.'yu tekme tokat dövdü. Hastanelik olan ikili soluğu karakolda aldı

Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu.

DARP RAPORU ALDI

Polis, Müge A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş eskort adana

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
oh ne güzel dünya, fuhuş yap serbest kal...
@suarkasi akp sayesınde cıktı bu kanun zına serbestlıgı maddesı yani ...akp karalamak ıcın yazmadım arastırın bakın
@suarkasi laık duzenın sezar ve ecevıtın getırdıgı sıstem
@esenyurtlu_2017 ak parıtıyı karalamak ıcın yazıyon tabıkı sezer ve ecevıt dönemnde zına serbest kaldı. ak partı tekrar yasaklamaya kalktı ama sezar destek vermedi
Tuttuğunu koparan kadınmış. Helal olsun.
Tam bir Adana haberi... Alan razı, veren razı...
Su testisi su yolunda kırılır. Isıracak yer bulamadın mı?
Acaba niçin orasını ısırdı
Kafası güzeldi galiba. Yoksa "Bindiği dalı kesmez" onlar...
Bir ülkede caydırıcı olan işlenen suçun cezası değil de duruşmaların yıllarca sürmesi ise o ülkede adalet aramayın.
demekki küçük diline temas etmiş canına tak edince ısırmış. işte islamdan ayrılan bir toplukta kadına verilen değer, sözde eşitlik dersiniz ama sizin medeni dediğiniz dünyada kadının küçük diline dahi saygı yok.
200 tl çok bu tipe 70 sıkı pazarlikla 50 ancak
HELEKİ YEMEMİŞ.
Yumurtanın sarısı gittide M.A nın yarısı :)
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