200 milyon liralık hayali üretimle 30 milyon lira dolandırdılar!

Elazığ merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin 1 günde 200 milyon lira değerinde mal üretmiş gibi gösterip, devleti 60 milyon lira zarara sokup, 30 milyon lira da dolandırdıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Maden İlçe Adliyesine sevk edildi.

30 MİLYON LİRA HESAPLARINA AKTARILDI



Öte yandan operasyonun detayları da belli oldu. Şüphelilerin, şirketleri faaliyete başlamış gibi gösterip vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon devleti zarara uğrattığı, 30 milyon lira da dolandırdığı ortaya çıktı.