200 milyon topladılar, personele maaş vermediler

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın, Tauk isimli restoranında çalışan personele maaş ödemediği ortaya çıktı. AVM’de şirkete ait iki restoran ile Talas’taki restoran da kepenk kapattı. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart’ta Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma yöneticilerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda firmanın Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile Şube Müdürü V.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. A.Ö. isimli şahıs ise Kahramanmaraş’ta yakalandı. Bir gün sonra internet sitesi yöneticisi İ.K. da gözaltına alındı. 4 şüpheli de ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto. Tic. Gıda Lokanta San. Tic. A.Ş. isimli firmanın çalışanı E.K. ile Anadolu Farm isimli programın yazılımcısı ve yöneticisi R.T. isimli şüpheliler tutuklandı. Son olarak ’Bir yere gittiğimiz yok’ dedikten 2 gün sonra yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Anadolu Farm kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Restoran şefi: "Maaşlarımızı alamıyorduk, mağdur olduk"

Ekolium A.Ş. Anadolu Farm firmasına ait Talas’ta bulunan Tauk isimli restoranda şef olarak çalışan B.B., “Yaklaşık 4 aydır Tauk isimli restoranda mutfakta şeflik yaptım. 60’ı geçkin personel çalışıyordu. Bu sürede sigortamı yatırdılar ancak maaşımı elden verdiler. Son 1 ayı geçkin süredir ise maaşlarımızı alamıyorduk. Bu olaylar basına yansır yansımaz ben işi bırakacağımı söyleyip, çıkışımı istedim. Bir daha işe gitmedim, bu süre içerisinde işletme kapandı. Biz de maaşlarımızı alamayarak mağdur edildik. Ben 1 ayı geçkin maaşımı alamadım ama daha fazla alacağı olan personel olduğunu duymuştum” diye konuştu.

Restoranları da kepenk indirdi

Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın, Sivas Caddesi’ndeki AVM’de faaliyet gösteren Şah Mangal ile Somunarası ve Talas Bahçelievler’de bulunan Tauk isimli restoranların kepenk indirdiği ve çalışanların işine son verildiği öğrenildi.