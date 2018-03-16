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2009 Polis Koleji sınavı ile ilgili 49 şüpheli hakkında yakalama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılı Polis Koleji sınavı ile ilgili 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav sorularını sınav öncesi örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine düzenlenen ikinci operasyon kapsamında 23 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılı Polis Koleji sınavı ile ilgili 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav sorularını sınav öncesi örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine düzenlenen ikinci operasyon kapsamında 23 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ediyor.

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