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2018'in en popüler seyahat rotaları

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Yaz yaklaştıkça tatil planları gündeme gelmeye başladı ama dünyanın sayısız güzelliği arasında bir karara varmak oldukça zor. Bizler de bunu hesaba katarak seçeneklerinizi daraltmak adına bir liste hazırladık.

2018'in en popüler seyahat rotaları

Gezdikten sonra “Kesinlikle buna değdi!” dedirtecek yanlarıyla buluşacağınız yönleriyle 10 farklı rota karşınızda:

Fethiye, Muğla

Denizinin huzur veren sesiyle kayıp ruhlara huzur veren güzelliğe sahip Fethiye, nevi şahsına münhasır özellikleriyle doyumsuz bir tatilin adreslerinden biri olmuş durumda. Kelebekler Vadisi, birçoğu endemik türden kelebeğin tek günlük ömürlerinde onlara yoldaşlık ederek doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz sakin bir köşesi. Babadağ’da yamaç paraşütü keyfi ise bu sporu tutkunu olanları defalarca Fethiye’de erişilmez bir cazibeye sahip 12 Adalar için tekne gezintisine çıkabilir ve Ege yöresine ait otlardan yapılan meşhur gözlemesinin tadına bakabilirsiniz.

mugla

Çeşme, İzmir

Deniz, kum, güneş üçlüsünün ötesinde bambaşka bir tatil yeri Çeşme. Çünkü Çeşme demek rakı-balık keyfi demek, kumrunun sadece bir kuş olmadığını bilmek ve bol bol sörf yapmak demek. Ege’ye özgü meyhane anlayışının en pastel halleriyle karşılaşacağınız Çeşme’nin meşhur tarihi taş evleriyle ve begonvillerle süslü mahallesi, Alaçatı’da rüzgâr sörfü dersi alabileceğiniz okullar mevcut. Çeşme’de sörf yapmak kadar popüler olan bir aktivite daha varsa o da hiç uyumayan koylarındaki gece hayatına dahil olmak olacaktır.

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Kaş, Antalya

Antalya’nın büyüleyici atmosferine sahip sahilleri olduğu için Kaş’a en çok birbirinden güzel plajları için gelenin haddi hesabı yok. Tarihin tozlu sayfalarında adına sıklıkla rastlanılan Likya uygarlığının hala izleri sürülebilen kentlerinden bir kısmını da ağırlıyor. Depremlere kurban verilen Likya’nın ticaret bölgelerinden biri olan Kekova Batık Kenti’ne ise Kaş Limanı’ndan veya Üçağız’dan hareket eden teknelerle ulaşarak daha önce fırsatına erişemediğiniz bir deneyim yaşamanız mümkün. Akdeniz mutfağının gün yüzü görmemiş yanlarıyla tanışabileceğiniz bir tatil sizi bekliyor Kaş’ta.

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Hatay

Hatay denince bile karnınızda hafif bir gurultuya sebep olacak kadar meşhur yemekleri, sizi tarifi imkânsız bir gastronomi yolculuğuna sürükleyebilir. Mesela, İskenderun döneri ve künefe bu yörenin yemeklerine âşık olmanız için yeterli olabilecek iki lezzet. Ülkemizin kaplıcalardan yana şansı açık ve bu sayede ülkemize sayısız yabancı turisti çekebiliyor. Reyhanlı Hamamat ve Erzin Başlamış Kaplıcaları ile Hatay da kaplıcalarıyla misafirlerine şifa dağıtan illerimizden.

hatay

Kapadokya

Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri illerinin en karşı konulamaz noktalarının harmonisi Kapadokya, soluk aldırmayacak kadar çok fazla güzelliğe sahip. Kapadokya karış karış gezebileceğiniz topraklara balon gezileri sayesinde bir de kuşbakışı bakabileceksiniz. Sel ve rüzgâr gibi doğa olaylarının bölgeye bir armağanı olan Peri Bacaları, bölgenin en çok turist çeken noktalarından biri oluyor. Derinkuyu Yeraltı Şehri, Nevşehir’de yerin 8 kat altına uzanan ve hayranlık uyandıran bambaşka bir diyar adeta.

kapodokya

Santorini, Yunanistan

Romantizmin başkenti, aşk tazelemek, rüya gibi bir balayı geçirmek isteyenlerin ilk adresi olan Santorini, Yunanistan’ın en güzel adalarından biri şüphesiz. İzmir, İstanbul ve Türkiye’nin diğer birkaç ilinden direkt veya aktarmalı olarak Atina’ya uçabilir, oradan da Aegean Airlines firması ile Santorini’ye geçiş yapabilirsiniz. Kim derdi ki bundan tam 3500 yıl önce meydana gelen volkanik bir patlamanın sonucunda böylesine güzel bir yer meydana gelsin. Yunan kültürünü yakından deneyimleyebileceğiniz Santorini’yi keşfe çıkabilir, deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarabilir, Oia’nın batı tarafında kalan Sunspirit Bar’dan enfes gün batımı manzarasını seyre dalabilirsiniz. Akşam olunca da rotanızı meşhur Yunan tavernalarından herhangi birine çevirerek, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi doruklarda yaşayabilirsiniz.

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Ohrid, Makedonya

Balkanlar’ın rüya kenti Ohrid, küçük ve huzurlu mekanlardan hoşlananların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Balık pulunu inci gibi bir güzelliğe çeviren bu kent UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiş. Birçok noktasını yürüyerek keşfedebileceğiniz Ohrid, Kiril alfabesinin doğum yeri olduğu da söyleniyor. Yılın her bir gününü temsil eden 365 kilisesi olan Ohrid, Avrupa’daki en derin göllerden birine sahip. Makedonya’nın Arnavutluk ile paylaştığı Ohrid Gölü, 200 adetten fazla türün ev sahibi.

makedonya

Hvar ve Zadar, Hırvatistan

Hırvatistan, Adriyatik kıyıları gibi harika bir oluşumun varlığıyla adeta kutsanmış bir ülke. İnanılmaz manzaralara gebe olan bu kıyılardan da gün batımını izlemek kaçınılmaz oluyor. Alfred Hitchcock tarafından tescillenmiş güzelliğiyle Zadar, gün batımı bu anlamda Hırvatistan’da tecrübe edilebilecek en güzel yerlerden biri. İkincisi de sanıyoruz ki buradaki dalga seslerinden ezgiler oluşturan Sea Organ adını verdikleri deniz orguna kulak vermek. İçinde kaybolmayı isteyeceğiniz Hvar sokakları ise turkuazın en güzel tonuyla buluşabileceğiniz plajları ve koylarından sonra sizi kendine hapsedecek.

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Belgrad, Sırbistan

Türk kültürüne en yakın kültürlerden biriyle karşı karşıya kalacağınız Sırbistan’ın Belgrad şehri, mütevazı ve eğlenceli konaklama imkanlarıyla misafirini hoş karşılamayı başarıyor. Buraya geldiğinizde bizde erik rakısı diye bilinen rakijayı denemelisiniz. Üstelik Türk kahvesi görünümlü Sırp kahvesiyle karşılaştığınızda bu benzerliklerin pek de az olmadığını fark edeceksiniz. Bu şehrin en özel adreslerden biri ise ünlü bilim insanının patentini aldığı ürünlerin sergilendiği Nicola Tesla Müzesi. Cevapcici gibi eksantrik bir isme sahip köftesini de mutlaka denemelisiniz.

belgrad

Amalfi, İtalya

Herkül’ün aşkını gömdüğü yer Amalfi, en az adını aldığı su perisi kadar nefes kesici. Limon bahçelerinin zeytin ve üzüm ağaçlarıyla sarmaş dolaş olduğu Amalfi, İtalya’nın romantik ambiyansının esip gürlediği Salerno şehrinde bir kasaba. Cattedrale di Amalfi, buranın en meşhur yapılarından biri olarak kıyının tarihi siluetinin bir parçası olmuş durumda. Elbette ünü İtalya ile bütünleşen pizzayı en güzel yapan noktalardan biri de Amalfi’de yer alıyor. Uçurumun eşiğinde tarihi evlerin taçlandırdığı güzelliğe sahip plajlarında denize girmenizi öneriyoruz.

ıtalya

Hepsi birbirinden güzel bu yerlerden bir veya bir kaç tanesini siz de bu sene ziyaret edebilirsiniz! Planlarınıza obilet.com/ucak-bileti adresinden uçak bileti arıyarak başlayabilirsiniz!

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