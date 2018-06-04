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2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye, hafta sonu yapılan 2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrencilere yöneltilen soruyu konuşuyor. Antalya'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve Rus asıllı olduğu tahmin edildiği için 'Umut' adı verilen genç ile ona 10 yıldır evinde bakan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi öğrencilere soruldu.

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin 2 Haziran Cumartesi günü ter döktüğü LGS'de, Gülsüm Kabadayı ve 10 yıldır bakımını üstlenip, 'Umut' adını verdiği gencin hikayesinin bir bölümü, 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' sorusu oldu. Soruda ikilinin hikayesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sorusuna Kabadayı'nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu.

LGS sorusunu sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaşan Gülsüm Kabadayı, "1 milyon öğrencimizin girdiği LGS'de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim" diye yazdı.

gulsum-anne

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Ağustos 2008'de tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan kimliği meçhul gençle ilgilenmeye başlamıştı. Gence hastanede yaklaşık 2 ay gönüllü bakan Kabadayı, ismini 'Umut' koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

Rus asıllı olduğu tahmin edilen ve 'Umut' adı verilen genç, geçtiğimiz ocak ayında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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