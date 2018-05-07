2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

Ramazan ayının başlamasına günler kala 'Kaç saat oruç tutacağız?' sorusu pek çok kişide merak uyandırdı. İşte bu soru ve Ramazan ayıyla ilgili merak ettiğiniz diğer detayları bulabileceğiniz haberimiz...

Ramazan ayı geliyor ilk oruç hangi gün tutulacak?

1 / 35 RAMAZAN'IN 1. GÜNÜ NE ZAMAN? Bin aylardan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içinde arandığı Ramazan Ayı 15 Mayıs Salı gecesi başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü sona erecek.

2 / 35 Ramazan ayı 16 Mayıs günü başlayacak. 16 Mayıs akşamı açılacak 2018 oruç ayının ilk sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

3 / 35 Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala herkesin aklında yer eden soru ise; 'Ramazan ayında kaç saat oruç tutulacak?' sorusu oldu.

4 / 35 2018 RAMAZAN AYINDA KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK? Ülkemizdeki vatandaşların 16 saati aşkın süre oruç tutarak başlayacağı 2018 Ramazan ayı yaklaşık 18 saat oruç tutularak tamamlanacak. Peki Ramazan bayramı ne zaman başlayacak?

5 / 35 2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan bayramı 14 Haziran Perşembe günü arefe ile başlayacak. 14 Haziran'ı takip eden 15 Haziran 2018 Cuma, 16 Haziran 2018 Cumartesi ve 17 Haziran 2018 Pazar günleri ise Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

6 / 35 ORUÇ NEDİR? Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle anlatılırken; sözlükte 'nefsi tutmak ve engellemek' ifadesiyle özetlenir.

7 / 35 Oruç, sabahın ilk ışıklarıyla başlar, güneşin batışına kadar devam eder. Yani oruç, imsaktan iftara kadar sürer. Bu sürede tüm Müslümanlar yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden ve günah olan tüm hareketlerden uzak durarak nefsini terbiye eder.

8 / 35 Tüm organların iştirakiyle gerçekleştiği söylenen oruç şu şekilde anlatılmaktadır:

9 / 35 'Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.'

10 / 35 RAMAZAN AYINDA NEDEN ORUÇ TUTULUR? 'Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar' sözü ile anılan Ramazan ayı nedir, Ramazan ayında neden oruç tutulur?

11 / 35 Ramazan ayı hicri takvime göre yılın 9. ayına denk gelen aydır. 11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Bin aylardan daha hayırlı olan 'Kadir Gecesi' de bu ay içerisindedir. Müslümanlar tarafından Ramazan ayını kıymetli kılan bir başka özellik ise oruç tutulmasıdır.

12 / 35 Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

13 / 35 Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

14 / 35 Özürsüz oruç tutmamanın büyük günah olduğu Ramazan ayıyla ilgili Hadis-i şerifte şu sözlere yer verilmektedir:

15 / 35 'Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz.Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz'

16 / 35 RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMA KONUSUNDAKİ BAZI HADİS-İ ŞERİFLER: 'Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.'

17 / 35 'Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.'

18 / 35 'Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.'

19 / 35 'Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.'

20 / 35 'Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.'

21 / 35 'Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.'

22 / 35 'Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.'

23 / 35 'Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.'

24 / 35 'Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.'

25 / 35 'Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.'

26 / 35 'Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.'

27 / 35 'İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.'

28 / 35 'Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.'

29 / 35 'Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.'

30 / 35 'Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.'

31 / 35 'Oruçlu iken ölen Cennete girer'

32 / 35 'Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır.'

33 / 35 HZ. MUHAMMED'İN RAMAZAN İLE İLGİLİ RÜYASI 'Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi.

34 / 35 Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.