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2018 yılında mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21.2 düşüş sağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yankesicilik, iş yerinden hırsızlık ve evlerden hırsızlık gibi mal varlığına yönelik işlenen suçlarda, bir önceki yılın ilk 3 ayına göre bu yıl yüzde 21.2 düşüş sağlandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanın rahatlatılması kapsamında, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilerek sokakta polisin görünürlüğü artırıldı.

Ülke genelinde yankesicilik, iş yerinden hırsızlık ve evlerden hırsızlık gibi mal varlığına yönelik işlenen suçlarda, bir önceki yılın ilk 3 ayına göre bu yıl yüzde 21.2 düşüş sağlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanın rahatlatılması kapsamında, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilerek sokakta polisin görünürlüğü artırıldı. 81 ilde İl Emniyet Müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüpheli şahısların kontrol edilerek bulunmasına yönelik eş zamanlı "güven ve huzur" uygulamaları yapıldı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi için uzman personelden oluşan, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.

Evden hırsılık olayında yüzde 20.7 düşüş sağlandı
Bu yılın ilk 3 ayı içerisinde mal varlığına karşı yoğun olarak meydana gelen yankesicilik olayında yüzde 30, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 28.1, oto hırsızlığında yüzde 29.2, evlerden hırsızlıkta yüzde 20.7, yağma olayında yüzde 17.9, otodan hırsızlıkta yüzde 18.7 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 3.6 oranında düşüş meydana geldi. Bu suçlar, başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 72’sini oluşturdu.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21.2 düşüş sağlandı
Bir önceki yılın ilk 3 ayına göre, mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında, alınan önleyici polislik hizmetleri, araç gereç ve teknik donanımında yapılan iyileştirmeler sonrası yüzde 21.2 oranında düşüş sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranında ise yüzde 3.2 artış meydana geldi.

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