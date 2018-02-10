21 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar yakalandı

21 Farklı Hırsızlık Olayını Gerçekleştiren Şahıslar, Yapılan Operasyon Sonucunda Yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan başarılı operasyonlar neticesinde, Şehitkamil İlçesinde bulunan Batıkent Mahallesinde durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 5 şüpheli şahsın üzerleri ile ikametlerinde yapılan aramada, 2 adet laptop bilgisayar, 2 adet kıyafet, 1 adet tablet, 2 adet oto teybi ile 4 adet ses sistemi, 9 adet navigasyon, 1 adet araç kamerası, 8 adet değişik markalarda bilgisayar parçası, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet monitör, 1 adet lcd tv, 1 adet modem cihazı, 2 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet masaj aleti, 4 teneke zeytinyağı, 25 kg kuru kahve, 2 adet matkap, 2 adet av tüfeği ve 0.8 gr. metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin 21 farklı hırsızlık olayından elde edilen çalıntı malzemeler olduğu tespit edilmesi üzerine, gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3’ü sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.