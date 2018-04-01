21 yaşındaki genç motor kazasında hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Yunus Emre Özbay’ın (21) kullandığı 20 B 554 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.