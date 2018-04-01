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21 yaşındaki genç motor kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Yunus Emre Özbay’ın (21) kullandığı 20 B 554 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Yunus Emre Özbay’ın (21) kullandığı 20 B 554 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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