21 yaşındaki genç motor kazasında hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Yunus Emre Özbay’ın (21) kullandığı 20 B 554 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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