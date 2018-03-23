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21 yaşındaki üniversiteli kaldığı apartta ölü olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 22:34 | Son Güncelleme

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi bir genç, yaşadığı apartta ölü olarak bulundu.Alınan bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bir apartta yaşadığı belirtilen 21 yaşındaki Özgür Y.’den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.Söz konusu yere ulaşan emniyet ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve apart sahibiyle birlikte kapıyı açarak içeri girdi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu, apartın mutfak kısmında hareketsiz vaziyette bulunan Özgür Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.Genç öğrencinin cansız bedeni, gerekli incelemeler sonrasında kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.Öte yandan, hayatını kaybeden Özgür Y.’nin SDÜ İktisat Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi.

21 yaşındaki üniversiteli kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi bir genç, yaşadığı apartta ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bir apartta yaşadığı belirtilen 21 yaşındaki Özgür Y.’den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
Söz konusu yere ulaşan emniyet ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve apart sahibiyle birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu, apartın mutfak kısmında hareketsiz vaziyette bulunan Özgür Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç öğrencinin cansız bedeni, gerekli incelemeler sonrasında kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Özgür Y.’nin SDÜ İktisat Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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