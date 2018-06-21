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21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

ADANA'da 'yağma' suçundan 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyetullah Güven (39) yakalandı.

21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 'yağma' suçundan 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyetullah Güven (39) yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan 21 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyetullah Güven'in Mersin'den Adana'ya geldiğini saptadı. Ekipler, Güven'i, Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyete getirilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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