21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve son olarak üvey annesinin bileziklerini gasp ettiği öne sürülen 32 yaşındaki Ferhat Y. polis tarafından yakalandı.
Hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan Ferhat Y., iddiaya göre 27 Ocak'ta Karamanlı Mahallesi'nde oturan üvey annesine bıçak çekerek 3 bileziğini gasp edip kaçtı. Ferhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Ferhat Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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