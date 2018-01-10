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22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 14:46 | Son Güncelleme 3 saat önce

Elazığ'da bir kişi, babalarının kuzeni tarafından yeğenin kavga meselesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında 22 bıçak darbesiyle öldürülürken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, 26 Kasım 2017 tarihinde merkez Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No : 74’te meydana geldi. İddiaya göre, babaları kuzen olan Y. E.K. ile F.Y.K. kavga etti. Kavganın ardından aynı gün akşam üzeri evlerini önünde çocuklardan Y.E.K'nin amcası Yılmaz Kaya, F.Y.K ve ağabeyleriyle arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 4 kardeş, Yılmaz Kaya'yı 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

Polisin çalışması sonucu olaya karışan şüpheli F.Y.K.(20), ağabeyleri Fatih Mehmet (32), Muhammet Burak (27) ve Semih K.(29) yakalanarak çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

Öte yandan henüz 1 ile 5 yaş arasında 3 çocuğu bulunan Kaya'nın öldürüldüğü olay anı evinin altında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

"KARDEŞİMİ 22 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜLER"

Yılmaz Kaya’nın kardeşlerinden Bülent Kaya, “Gençler kavga ettikten sonra F'nin babası H.K. beni aradı bana, ‘ Çocuklarımız kavga etmiş. Çocuğunuza dersini verin yoksa dersini biz vereceğiz’ diyerek beni tehdit etti. Tehdit ettikten sonra oğlum Yunus'u aradım ve ulaşamadım. Daha sonra H.K'yi aradım, ‘Ben çocuğuma ulaşamadım eve geldiğinde kendisiyle konuşacağım’ dedim. H.K. ise bana, ‘ Ben çocuklarımı yolladım Yunus Emre’ye dersini verecekler’ dedi. Kardeşim Yılmaz Kaya ekmek almak için evden çıktı. Kardeşim evden çıkmasının ardından evimizin önünde H.K'nin 4 çocuğu tarafından saldırıya uğradı ve öldürüldü. Kardeşimi 22 bıçak darbesiyle cani şekilde öldürdüler. Bu şekilde akrabalık olmaz. Kardeşim 20 senedir İsviçre’de yaşıyordu. Türkiye’ye yerleşeli 4 ay olmuştu. Adalete güveniyoruz” dedi.

"YURTDIŞINDAN TÜRKİYE'YE KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞ"

Kaya’nın diğer kardeşi Eyüphan Kaya ise, “Abimle 20 senedir yurtdışında beraber yaşıyorduk. Abim 2017 yılını yedinci ayında Türkiye’ye dönüş yaptı. Elazığ’da bir yuva kurdu ama ne yazık ki 4 ay yaşayabildi. Başımıza olmaz bir iş geldi. 2 çocuğun kavgası ölüme dayandı. Abime canice bir ölüm yaptılar. Bu ne insanlığa ne de akrabalığa sığar. Olayı yapan 4 zanlı aynı gün yakalandı ve ifadelerinin alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Biz zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Adalet yerini bulacak” ifadelerini kullandı.

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bıçaklama Elazığ güvenlik kamerası öldürme

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