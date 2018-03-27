22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta ailesinin 22 gün önce kayıp başvurusu yaptığı kadının Gaziantep'te cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında mezarlık yakınındaki çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu.
AA'nın haberine göre yapılan incelemede cesedin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ailesinin 22 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptığı 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'a ait olduğu belirlendi.
Ayalp'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ailesi kızlarının bulunması için televizyon kanalına çıkmıştı
İki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Ayalp'in ailesi kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istediği belirtildi.
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