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22 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 57 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 10:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli 22 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 22 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 22 ilde 77 adrese yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan 38 kişiyi daha yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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