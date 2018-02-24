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22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 12:43 | Son Güncelleme

Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gümrük Kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 22 şişe farklı yabancı markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şingah Mahallesi’nde durdurdukları bir otomobilin içinde arama yaptı.

22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gümrük Kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 22 şişe farklı yabancı markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şingah Mahallesi’nde durdurdukları bir otomobilin içinde arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda 22 şişe içki ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan H.H, Ş.H. ve S.H’nın ifadesi alındı.

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