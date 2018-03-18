22 yaşındaki genç inşaattın 6 katıdan düşerek hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatın 6. katından zemindeki merdiven boşluğuna düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan mantolama işçisi 22 yaşındaki Suat Kulp, iç kısımda alçı işi yaparken çıktığı tahta iskelenin üzerinden dengesini kaybederek 6. kattanki merdiven boşluğundan zemine düştü. Ağır yaralanan Van’ın Muradiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Suat Kulp, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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