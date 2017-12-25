HABER

23 astsubaya FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 17:42 | Son Güncelleme 10 saat önce

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla birçok ilde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Diğer Haberler
Beyzbol sahası olmayan Adana'da beyzbol sopalarına yoğun ilgi!

Beyzbol sahası olmayan Adana'da beyzbol sopalarına yoğun ilgi!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.