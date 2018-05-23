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23 İLDE FETÖ OPERASYONU 70 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Haber- Kamera Tolga YANIK KONYA DHA)KONYA merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 43'ü muvazzaf, 70 askeri hakkında yakalama kararı verildi.

Haber- Kamera Tolga YANIK KONYA DHA)KONYA merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 43'ü muvazzaf, 70 askeri hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖPDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 23 ilde 43'ü muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 27 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden açığa alındığı ve görevden ihraç edildiği belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

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