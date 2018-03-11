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‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te geçen yılki 23 Nisan kutlamalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makam koltuğuna oturan ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.N.K. intihar etti. K.N.K.’nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, olay, dün akşam Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.N.K., annesi ve ablasının yanından ayrılarak odasına geçti. Bir süre sonra babasına ait tabancayla başına ateş etti.

Annesi, silah sesini duyarak odaya girdiğinde kızını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

K.N.K.’nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sani Konukoğlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi K.N.K., başarısı nedeniyle geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makam koltuğuna oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep fatma şahin intihar

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‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 10 yorum
her şeyin veya birçok şeyin fazlası zararlıdır, aşırı özgürlüğün de fazla özgürlüğün de zararları çoktur, örneğin batı taciz oranlarında dünya birincisi, izmir taciz, kadına şiddet ve aldatmada ya Türkiye birincisi ya da kimi konularda ilk sıralarda, kadını "erkeklerden daha açık" giyindirip süslediğiniz sürece hepinize geçmiş olsun, lamı cimi yok ister beğen ister beğenme gerçekler bu, hepiniz veya beğenmeyenler her şeyin farkındasınız o kadar zekanız vardır herhalde, çıkıp da kadının giyimi ile ne alakası var demeyin saçma sapan, dar görüşlü örnek vermeyin,ne dediysem o çünkü szden akıllym
@aydnmurat gördüm de senin kadar malını görmedim.
Allah rahmet eylesin. bu yasta kendi canina kiyacak ne aci yasadin be kucuk. aziz nesinin akilli yerine saydigi yuzde 40 lik salak hukumet ve Turkiye karsiti sivri kesimi yorumlara bekliyoruz.
HABER BAŞLIKLARINIZI KİM HAZIRLIYORSA ÖNÜMÜZDEKİ 23 NİSAN ETKİNLİĞİNDE ONU KILIÇTAROĞLU YADA AKŞENERİN KOLTUĞUNA OTURTUCAM.... BENİM BİRŞEY YAPMAMA GEREK YOK...KOLTUKTA BİR KERAMET VAR...YA...ULAN BİŞEY DEMİYCEM ..ANLADIN SEN...
yilmaz_1972_teoyi hadi cnm kalabalık yapma hadii..
yazık Bee, bence küçük kız istismara maruz kaldığı için intihar eti
yazık değil mi, bence küçük istismara maruz kaldı diye intihar etmiştir
İnanın çok Üzüldüm yazık sebebi aile baskısı olabilir.
Allah rahmet eylesin. Silahlı, tedbirsiz babanın kimliğini de merak ettim.
akpli belediyenin baskılarına maruz kaldığı için intihar etmiş olabilir.
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