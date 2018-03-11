‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, olay, dün akşam Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.N.K., annesi ve ablasının yanından ayrılarak odasına geçti. Bir süre sonra babasına ait tabancayla başına ateş etti.
Annesi, silah sesini duyarak odaya girdiğinde kızını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
K.N.K.’nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sani Konukoğlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi K.N.K., başarısı nedeniyle geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makam koltuğuna oturmuştu.
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